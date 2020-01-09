Авиакатастрофа в Иране: житель Оттавы из-за путаницы с билетами не сел на рейс МАУ, отправив на нем жену. ФОТО

Об этом сообщает Оttawa Сitizen, информирует Цензор.НЕТ.

Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур вместе с женой возвращался в Канаду после посещения родственников в Иране. Однако в аэропорту Тегерана мужчине сообщили, что его билет больше не действителен.

Он попрощался с женой, сказав ей, что вылетит следующим рейсом. Это был последний раз, когда он ее видел. Мохсен все еще находился в аэропорту Терегана, когда узнал об авиакатастрофе.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.