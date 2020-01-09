В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По легенде учений подразделение 46-й ОДШБр на БМП-1 выдвинулось по указанному маршруту для отражения атаки противника, который перешел в наступление силами до батальона. В сложных метеоусловиях, тумане и по замерзшей грязи, колонна двинулась вперед, получая на протяжении пути новые вводные.
Добравшись до указанной отметки, колонна развернулась в боевые порядки и перешла к "активной обороне". Не останавливая свое движение, боевые машины реагировали на ситуацию при получении новых вводных, маневрировали и, прикрывая друг друга, меняли свое направление движения.
Десантники справились с каждой поставленной задачей, и значительно повысили свои практические навыки работы в тяжелых метеоусловиях, используя во время занятия только на смотровые приборы внутри БМП.