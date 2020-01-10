Жители столичной Никольской слободки повалили бетонный забор и сняли железную сетку на месте застройки пляжа "Зона здоровья". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщпает корреспондент Цензор.НЕТ.

Местным жителям уже не раз удавалось блокировать строительство трех 33-этажных жилых комплексов, которые должны разместиться на небольшой прибрежной территории рядом с пляжем "Веселка".

Земельный участок, на который предъявляет права малоизвестная компания ТОВ "ЛВ-Холдинг" и на котором планирует построить ЖК "Sundance", является объектом "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра" и охраняется как культурное наследие с 2010 года.

Тем не менее, это аргумент как и отсутствие правоустанавливающих документов не останавливает ТОВ "ЛВ-Холдинг".

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В конце декабря 2019 года застройщик начал активно загонять технику на территорию.

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В результате чего активисты ГО "Никольская слободка" перекрывали дорогу, вызывали полицию. Работы начались ночью 3 января.



Вчера на митинг пришло не менее 400 человек из близлежащих домов. Также были замечены спортивные молодые люди, которые зажгли дымовую шашку и защищали интересы застройщика. Однако не препятствовали, когда жители повалили бетонный забор и сняли железную сетку, которой огородили публичную территорию.

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Митинг также сопровождали сотрудники красного креста и полиция диалога, которые работали, чтобы не допустить кровопролития. Также были на митинге якобы будущие жильцы ЖК "Sundance", которые присутствовали на митинге первые 15 минут, якобы они пришли,, чтобы защитить свое право на получение квартир. Однако довольно бысро стало понятно, что это проплаченный митинг, так как застройщик не имеет строительного фонда и не продает квартиры.





"Это четвертая попытка застроить территория, которая согласно генплану Киева, должна стать ландшафтным парком, и вряд ли то удастся", - считает член ГО "Микольска слободка" Елена Орхова.

Активисты призывают Владимира Зеленского и Виталия Кличко услышать жителей Никольской Слободки. Население микрорайона уже увеличилось почти вдвое, а последний зеленый клочок на берегу Днепра - остается незащищенным лакомым куском для всех застройщиков города.