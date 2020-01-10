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10.01.20 12:17

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией. ФОТОрепортаж

160 туристов, клиентов авиакомпании Ernest, уже два дня не могут вылететь из Италии, чтобы вернуться домой в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Сначала итальянцы отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь — Киев.

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 01

"За не имением альтернатив, люди переезжают из всех городов Италии в Неаполь, чтобы таки вылететь. Рейс должен был улететь вчера 09 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21.00…..В итоге людей развернули у гейта, сказали собирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением и кто будет за это платить", - пишет о ситуации одессит Владимир Беленький.

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 02

Сегодня утром злополучный рейс должен был все таки состояться, однако опять был отменен. Сейчас все туристы отказываются уходить и находятся в терминале неапольского аэропорта.

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160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 03

Напомним, в октябре этого года итальянский лоукост Ernest Airlines задолжал аэропорту имени Сикорского кругленькую сумму, поэтому диспетчерская служба не выпускала самолет "Эрнеста" в обратный рейс.

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 04

А в конце декабря итальянское агентство гражданской авиации ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) сообщило, что Ernest Airlines лишают лицензии на авиаперевозки.

160 украинских туристов уже два дня не могут вылететь из Италии из-за проблем с авиакомпанией 05
Фото: сайт "Думская"

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