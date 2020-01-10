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10.01.20 14:14

Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО

В ходе тщательно спланированной спецоперации на Днепропетровщине контрразведчики Службы безопасности Украины вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР".

Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В 2015 году из-за материальных трудностей житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой "100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР". Он обеспечивал физическую охрану штаба незаконного вооруженного формирования, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке. За несение "службы" мужчина получал заработную плату в размере 15 тыс. российских рублей.

Со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший террорист выразил готовность покинуть временно оккупированную территорию. Он предоставил украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники.

Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, решением суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине 01

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