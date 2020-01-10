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10.01.20 15:25

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020. ФОТОрепортаж

В швейцарской Лозанне на Vaudoise Arena сегодня, 10 января, открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НОК Украины.

На открытии присутствовали 8000 зрителей, был поднят олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 01

Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Соммаруга объявила ІІІ зимние юношеские Олимпийские игры открытыми.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 02

Участников парада спортсменов, представителей 79 Национальных олимпийских комитетов, на спортивной арене встретили аплодисментами.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 03

На большом экране арены появились видеокадры с церемонии открытия, которая шла параллельно в Санкт-Морице.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 04

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 05

Завтра, 11 января, соревновательную программу начинают украинские представители горнолыжного спорта, фигурного катания и хоккея 3х3.

В Швейцарии открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры-2020 06

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