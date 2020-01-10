Хакерская группировка похищала деньги со счетов госпредприятий, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторами являются жители Одесской и Днепропетровской областей, которые искали уязвимости в функционировании систем электронных денежных переводов госучреждений. Под видом тестирования программного обеспечения якобы по заданию "главного офиса", они заставляли чиновников раскрывать им необходимые данные для доступа к вычислительной технике госучреждений и счетов в международных электронных платежных системах.

Похищенные средства злоумышленники через систему международных переводов переводили на счета подставных лиц и присваивали.

Сотрудники СБУ, в частности установили причастность хакеров к завладению в октябре 2019 почти двухсот тысяч гривен запорожского филиала ОАО "Укрпочта". Другие факты противоправной деятельности группировки устанавливает следствие.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и флеш накопители информации, подтверждающей проведение незаконных операций.

Сейчас решается вопрос сообщении трем злоумышленникам подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО