Партию военных часов с радиационным излучением пытались вывезти за границу на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: Во время осмотра на пункте пропуска "Вилок" в автомобиле жителя Черкасс правоохранители обнаружили скрытые от таможенного контроля авиачасы. Система автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов показала, что несколько из предметов является источником ионизирующего излучения.

Сейчас опасная находка транспортирована без угрозы для здоровья граждан для проведения соответствующих экспертиз.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, в частности источников происхождения товара и заказчиков.

Мероприятия по предупреждению незаконного перемещения комплектующих за границу происходили совместно с Госпогранслужбой под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

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