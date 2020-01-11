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11.01.20 16:44

Активный участник "Самообороны Крыма" задержан в пункте пропуска "Чонгар", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины на КПВВ "Чонгар" задержала активного участника "Самообороны Крыма", который в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе. За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "Третья оборона Севастополя" и грамотой.

Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 02

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Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 03
Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 04

Мужчину задержали при въезде в личных целях на подконтрольную украинской власти территорию.

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Активный участник Самообороны Крыма задержан в пункте пропуска Чонгар, - СБУ 05

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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