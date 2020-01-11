Активный участник "Самообороны Крыма" задержан в пункте пропуска "Чонгар", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе. За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "Третья оборона Севастополя" и грамотой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 4 тыс. человек находятся на контроле из-за возможного незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба





Мужчину задержали при въезде в личных целях на подконтрольную украинской власти территорию.

Также смотрите: Полиция в Киеве задерживала "за мелкое хулиганство" двух человек за вопрос "Чей Крым?" российскому блогеру Митрошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.