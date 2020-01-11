Мужчину, планировавшего по заказу РФ взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ, арестовали, - прокуратура области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Напомним, 9 января в многоэтажном доме в Харькове задержали 29-летнего мужчину с взрывчаткой в рюкзаке.

В ходе досудебного расследования установлено, что харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, по заказу спецслужб РФ осуществлял подготовку умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ. Задачу от заказчиков человек получил во время выезда в Россию. За убийство бывшего командира, харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение.

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Убить экс-разведчика планировалось прямо в его доме, с помощью самодельного взрывного устройства, которое приводилось в действие радиосигналом с пульта автомобильной сигнализации. Однако злоумышленник довести свои преступные действия до конца не смог.

10 января злоумышленнику сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ (ч.3 ст. 15, п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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