Мужчину, планировавшего по заказу РФ взорвать в Харькове экс-разведчика ВСУ, арестовали, - прокуратура области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Напомним, 9 января в многоэтажном доме в Харькове задержали 29-летнего мужчину с взрывчаткой в рюкзаке.
В ходе досудебного расследования установлено, что харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, по заказу спецслужб РФ осуществлял подготовку умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ. Задачу от заказчиков человек получил во время выезда в Россию. За убийство бывшего командира, харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение.
Убить экс-разведчика планировалось прямо в его доме, с помощью самодельного взрывного устройства, которое приводилось в действие радиосигналом с пульта автомобильной сигнализации. Однако злоумышленник довести свои преступные действия до конца не смог.
10 января злоумышленнику сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведподразделений батальона ВСУ (ч.3 ст. 15, п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.