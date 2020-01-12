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12.01.20 19:25

На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области.

Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.

На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 02

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Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тыс. гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.

Во время проведения обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированые, не зарегистрированые, в частности наркосодержащие препараты.

На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 03
На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 04

Сейчас все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей.

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На Харьковщине блокировано масштабное подпольное производство поддельных лекарств, - СБУ 05

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела подготовленны сообщения о подозрении в совершении преступления.

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