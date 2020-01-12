Юные украинские фигуристы завоевали награды международного турнира в Торуне. ФОТОрепортаж

В спортивных танцах на льду в категории Basic Novice на высшую ступень пьедестала взошел дуэт Елизавета Семенова и Иван Качур, который показал лучший результат среди десяти пар-участниц, пишет Цензор.НЕТ. За три выступления фигуристы получили от судей 48.70 балла.

В категории Intermediate Novice серебряную награду завоевали Ирина Подгайная и Михаил Сандул. Они были вторыми во всех трех танцах и набрали в целом 71.44 балла.

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Еще одно серебро, но в соревнованиях Interclub Mentor Torun Cup, получила Вера Щерблюк. Выступая в категории Gold Girls, она набрала 47.56 балла.

Все призеры - представители одесской школы фигурного катания.





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Фото: facebook.com/pg/OdessaLdinka

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