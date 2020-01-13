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13.01.20 09:24

Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБр задержало следователя Черновицкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области во время сбыта наркотических веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, следователь систематически продавал наркотики местным жителям.

Полицейского задержали во время очередного сбыта амфетамина.

Досудебное расследование продолжается, проводится обыск по месту жительства задержанного.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), избрания в отношении него меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 01
Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 02
Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 03
Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 04
Сотрудник Нацполиции в Черновицкой области задержан при продаже амфетамина, - ГБР 05

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