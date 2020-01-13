Вагон грузового поезда с 50 тоннами серы задымился на Одесчине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Подольск (станция "Подольск"), идет дым из вагона грузового поезда.

Спасатели установили, что в результате взаимодействия с влагой, которая попала во время движения поезда, произошло задымление мешков с сырой серой. Вагон отбуксирован на рампу (тупик), на расстояние 500 м от станции.

Спасатели в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения разгрузили мешки, которые выделяли дым, общим весом 50 тонн.

В 10:10 задымление локализовали, в 10:50 ликвидировали.

Проведены замеры воздуха и радиационного фона - показатели в норме.

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