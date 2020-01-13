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13.01.20 16:00

Мать и сын Сенцова переехали в Киев. ФОТОрепортаж

Влада Сенцова не хотела отпускать мать, но теперь он пошел в обычную киевскую школу.

Об этом сообщил в Facebook Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - написал Сенцов.

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Мать и сын Сенцова переехали в Киев 01
Мать и сын Сенцова переехали в Киев 02
Мать и сын Сенцова переехали в Киев 03
Мать и сын Сенцова переехали в Киев 04

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