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14.01.20 10:10

Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой. ФОТОрепортаж

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой 01
Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой 02
Полиция в усиленном режиме охраняет центр Киева из-за акций под Радой 03

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