Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Так, житель города Белая Церковь обратился в полицию с сообщением о незаконном, по его мнению, ведении строительства. По указанному адресу прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции.

Однако заявитель начал с разговаривать с патрульными, направив в их сторону оружие, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские изъяли у правонарушителя револьвер, патроны калибра и глушитель.





Смотрите также: Депутат Николаевского облсовета угрожал патрульным пистолетом, ему объявлено подозрение, - Нацполиция. ВИДЕО

По факту угрозы работникам полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Сейчас 44-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании для него меры пресечения.