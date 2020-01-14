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14.01.20 10:42

Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем. ФОТО

Полицейские задержали жителя Белой Церкви на Киевщине, который сначала вызвал их, а потом стал угрожать правоохранителям пистолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Так, житель города Белая Церковь обратился в полицию с сообщением о незаконном, по его мнению, ведении строительства. По указанному адресу прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции.

Однако заявитель начал с разговаривать с патрульными, направив в их сторону оружие, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские изъяли у правонарушителя револьвер, патроны калибра и глушитель.

Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем 01
Житель Белой Церкви задержан за угрозу патрульным револьвером с глушителем 02

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По факту угрозы работникам полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Сейчас 44-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании для него меры пресечения.

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