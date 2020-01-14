Из-за свечи возле кровати сгорел годовалый ребенок на Закарпатье, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Закарпатской области.

В полицию поступило сообщение о смерти в с. Порошково годовалого ребенка. На его теле были обнаружены термические ожоги, о чем врачи сообщили в полицию.

При обследовании места происшествия установлено, что в здании, которое находится в поле, в 400 метрах от населенного пункта, отсутствуют какие-либо условия для проживания: ни газа, ни электроэнергии, ни водоснабжения.

"Установлено, что около 21:00 родители малолетней - 29-летний папа и 17-летняя мать, оставили на длительное время без присмотра двух своих детей, а сами ушли из дома. У кровати, где была малолетняя, оставили зажженную свечу, которая в дальнейшем стала источником возгорания кровати, на которой спал годовалый малыш. В результате, ребенок получил значительные ожоги, вероятно и стали причиной смерти. Вместе с ребенком дома находилась ее старшая сестренка, которая повреждений не получила", - сообщили в полиции.

По факту трагического случая в полиции открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины, то есть злостное невыполнение родителями их обязанности, повлекшее тяжкие последствия.

В то же время полиция вместе с социальными службами проверяет условия проживания детей в доме и будет инициировать рассмотрение вопроса об исключении другого ребенка из семьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое парней с отверткой и ломом пытались ограбить мобильный терминал на столичной Лукьяновке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж





