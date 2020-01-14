Внефракционные нардепы Новинский и Шпенов пойманы на кнопкодавстве, - "ЧЕСНО". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "ЧЕСНО".

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На видео регистрации видно, как нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова.

Магомедов впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.



На табло системы "Рада" (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов давят на кнопки на своих рабочих местах.



На табло системы "Рада" (внизу слева) видно, что Новинский и Шпенов уже нажали на кнопки на местах отсутствующих коллег.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство.

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