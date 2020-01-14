407 нелегальных АЗС прекратили работу с начала 2020 года: изъяты сотни тонн контрафактного топлива, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этмо сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Так, оперативники спецслужбы разоблачили 285 нелегальных АЗС в столичном регионе. Заправки действовали с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов. Сбыт топлива сомнительного качества происходил в обход налогового законодательства. Это приводило к масштабному недополучению средств бюджетами различных уровней, в том числе из-за неуплаты акцизного сбора.

По аналогичной схеме действовали подпольные заправочные комплексы на Хмельнитчине. Сотрудники СБУ обнаружили на территории области 38 нелегальных заправок. По оперативной информации, ежедневно злоумышленники сбывали до 5 тонн контрафактного бензина и тонну дизельного топлива. Во время следственных действий правоохранители изъяли имущество и оборудование более чем 1,5 миллиона гривен, документацию, печати и черновые записи, доказывающие незаконную деятельность.

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В южном регионе правоохранители закрыли 52 нелегальные автозаправки: 25 - в Одесской области, 19 в Николаевской, 8 - в Запорожье. Изъято почти 300 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов на 6,5 млн гривен.

В центральной Украине СБУ блокировала противоправную деятельность 16 АЗС. На 7 нелегальных автозаправках, действовавших в Кировоградской области, правоохранители обнаружили оборудование и контрафакт на 5 млн гривен. В Винницкой области разоблачены 9 нелегальных заправок. Изъято более 10,5 тонн сжиженного газа и 30 тонн дизтоплива сомнительного происхождения, оборудование, черновую бухгалтерию и компьютерную технику.























Кроме того, в Виннице правоохранители блокировали работу несертифицированной нефтебазы, которая была расположена рядом с жилым массивом и могла представлять опасность для местных жителей. Сейчас контрафактное топливо изъято, имущество базы арестовано.

В районе проведения операции Объединенных сил правоохранители прекратили деятельность еще 16 незаконных АЗС.

На оборудование и контрафактное топливо общей стоимостью 5,5 млн гривен наложен арест. По всем фактам противоправного функционирования АЗС открыт ряд уголовных производств. Точные суммы нанесенного государству ущерба устанавливаются.

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Как сообщалось, 26 декабря Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота топлива. А уже 28 декабря СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.