86-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве и расчленении жены на Ривненщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

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Сообщение об обнаруженном окровавленном теле матери возле дома в селе Городец Владимирецкого района в полицию поступило около 14 часов от 55-летнего сына, который живет в селе Старая Рафаловка.

"Во дворе лежало расчлененное тело 87-летней хозяйки, а рядом - топор и нож. 86-летний муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, не смог, отметив лишь, что трудился по хозяйству. Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отсек верхние и нижние конечности", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по предварительной квалификацией части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Тело направлено в морг. Судебно-медицинские эксперты будут устанавливать причину и другие обстоятельства смерти.

Мужа погибшей задержали. Из-за ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалату медучреждения под круглосуточную охрану. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские также выяснили, что женщина потеряла зрение и была ограничена в передвижении. За ней ухаживал муж, который тоже плохо видит.

Соседи характеризуют семью, которая воспитала двух дочерей и сына, только с положительной стороны, в том числе 86-летнего мужчину. Ч побудило его к такому поступку - не могут понять.

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