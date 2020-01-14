Экс-главе одесской ГСЧС сообщили о подозрении из-за пожаров в лагере "Виктория", психиатрической больнице, отеле "Токио Стар" и колледже, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017-2019 годах на территории г.. Одесса произошло четыре масштабных пожара:

- на территории коммунального внешкольного учебного заведения "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория";

- на территории коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной центр психического здоровья";

- в помещении гостиницы "ТОКИО СТАР";

- в помещении ГВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса".

Указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс. 589 грн.

В случае доказательства вины экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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