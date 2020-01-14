Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Также во время визита в штаб-квартиру НАТО Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны Вооруженных Сил Великобритании и Румынии и начальниками Генеральных штабов Вооруженных Сил Литвы и Польши. Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО, также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества.





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Накануне, начальник Генерального штаба Украины посетил Стратегическое командование НАТО по операциям в городе Монс (Королевство Бельгия), где встретился с заместителем Верховного Главнокомандующего Объединенных ВС НАТО в Европе генералом Джеймсом Эверардо (Великобритания).





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