Послы Латвии и Эстонии посетили позиции украинских военных на переднем крае в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Находясь в одной из механизированных бригад, дипломаты отказались от протокольного официоза, и в дружественной и непринужденной обстановке пообщались с военнослужащими подразделения.

В частности, посол Латвийской Республики в Украине Пойканс, в знак уважения к нашей стране, общаясь с бойцами, обращался к ним на украинском языке. "Я очень горжусь тем, что я сейчас здесь, с вами, настоящими героями Украины. Вы делаете очень большое и почетное дело - защищаете свою родную землю от оккупантов. Пусть Вас всегда оберегает Господь Бог и сопутствует удача и успех. Все будет Украина", - сказал гость из Латвии.

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Наши партнеры из Прибалтики приехали к защитникам Украины не с пустыми руками. Кулинарным сюрпризом для наших воинов стал обед, собственноручно приготовленный группой капелланов национальных Вооруженных Сил Латвии - рагу Болоньезе к итальянской пасте.

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Во время обеда участники обсудили насущные вопросы жизни и быта защитников Украины, также иностранные гости поблагодарили воинов за мужество и доблесть, которую они ежедневно демонстрируют, давая отпор вооруженной агрессии Российской Федерации.

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