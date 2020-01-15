Раненому воину Сергею Булгакову благодаря помощи украинцев установили глазной имплант: он уже дома и привыкает к мирной жизни, - волонтер Танцюра. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы готовились поздравлять ребят с праздниками возникла потребность помочь нашему раненому бойцу с протезированием. Сережа Булгаков был ранен в июле 2019 года, когда в грузовой военный автомобиль, пропускавший гражданский кортеж, попала противотанковая управляемая ракета противника. Сережа чудом остался жив, но при этом получил осколочные ранения головы, грудной клетки, брюшной полости и перелом ноги. Осколками были повреждены глаза. Сергей частично потерял слух. К сожалению один глаз спасти не удалось. В связи с этим потребовалась установка глазного импланта. Первый этап данной процедуры я оплатил еще в прошлом году, а сейчас уже финальный аккорд, установка индивидуального постоянного глазного протеза. Из денег, которые были собраны на подарки оплатил 3 500 грн за данный протез. Ну и конечно наш Герой получил и свой подарок к праздникам, свою именную термокружку!) Сережа уже дома и потихоньку привыкает к мирной жизни! Пожелаем нашему герою здоровья, удачи и как можно быстрее привыкнуть к мирной жизни, от которой он так отвык на войне!" - рассказал волонтер.

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"Еще в нашем госпитале появилось новое оборудование. Теперь в отделении реанимации есть специальный холодильник для вакцин, а в отделении пульманологии кислородный концентратор. Оборудование от себя лично передал губернатор Максим Куций. Когда он проведывал ребят, находящихся на лечении в военном госпитале и узнав о сиюминутных потребностях, сразу оказал помощь! Огромная благодарность вам за поддержку в лечении наших раненых воинов!" - добавил Танцюра.

"А также в который раз хочу побагодарить вас, наши Друзья, за вашу помощь и за то, что вы всегда рядом!!! Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств для ребят, на данный момент проходящих лечение в одесском военном госпитале, пишите в личку на моей странице в фейсбук и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В", - призвал волонтер.

Для перечислений из-за рубежа:

Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odesa, Ukraine

65000













