Тело младенца обнаружили в мусорном баке в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

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Местный житель сообщил в полицию, что нашел на ул. Героев Севастополя тело младенца.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что прохожий увидел пакет с ребенком в мусорном баке. Судебно-медицинский эксперт после осмотра ребенка сообщил, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружил. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация: ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В частности, устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения, которые находятся неподалеку, и готовятся запросы в родильные дома и больницы. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства его смерти.

Полиция обращается за помощью к гражданам: в раскрытии этого правонарушения поможет информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности; беременных женщин, которые говорили о том, что ребенок нежелательный; женщин на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу.

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