Двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

Отмечается, что погибли родные братья 28 и 29 лет.

"К большому сожалению, в этой ужасной ДТП погибли двое граждан Украины - родные братья 1991 по 1992 года рождения", - сообщила консул.

По ее словам, дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Польше.

Двое других погибших являются гражданами Польши.

Дипломат отметила, что родственники погибших уже узнали о смерти и выехали в Польшу, чтобы заняться вопросами репатриации тел родных домой.

Светлана Крыса сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное производство и проводится расследование.

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