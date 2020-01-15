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15.01.20 11:53

Двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше. ФОТО

Во вторник вблизи населенного пункта Любицы Мазовецкого воеводства Польши, примерно в 50 км к югу от Варшавы, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, двое из которых - украинцы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

Отмечается, что погибли родные братья 28 и 29 лет.

 "К большому сожалению, в этой ужасной ДТП погибли двое граждан Украины - родные братья 1991 по 1992 года рождения", - сообщила консул.

По ее словам, дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Польше.

Двое других погибших являются гражданами Польши.

Дипломат отметила, что родственники погибших уже узнали о смерти и выехали в Польшу, чтобы заняться вопросами репатриации тел родных домой.

Светлана Крыса сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное производство и проводится расследование. 

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Двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше 01
Двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше 02

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