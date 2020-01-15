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15.01.20 16:51

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для "слуги народа" Торохтия. ФОТОрепортаж

15 января 2020 года Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций. Также за основу был принят законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета №2539. После обеда нардепы ушли работать в комитеты.

Фототчет о работе Верховной Рады за 15 января от корреспондента Цензор.НЕТ.

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 01

Глава фракции "СН" Давид Арахамия в президиуме Рады

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 02

Диалог "слуг народа"

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 03

Нардеп от "СН" Богдан Торохтий обсуждает с риэлтером Андреем Цыпарским покупку объекта в Кропивницком на сумму от 2,3 млн долларов

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 04

Вице-спикер Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, глава регламентного комитета ВР Сергей Кальченко и спикер Дмитрий Разумков беседуют 

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 05

Внефракционные нардепы Вадим Новинский и Андрей Иванчук

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 06

Нардеп из группы "За майбутнє" Виктор Балога и внефракционный Андрей Деркач

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 07

Иван Кириленко из "Батькивщини" общается с дамами

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 08

Нардепы от "СН" Юлия Яцик и Андрей Жупанин 

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 09

"Слуга народа" Дубинский приветствует внефракционного нардепа Вадима Новинского

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 10

"Слуга народа" Юрий Мысягин (слева) общается с коллегами по фракции

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 11

Сергей Власенко из "Батькивщины" занят работой

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 12

Дмитрий Лубинец из группы "За майбутнє" держит за руку главу фракции "СН" Давид Арахамия

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 13

"Слуги народа" Никита Потураев, Евгения Кравчук и Богдан Яременко

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 14 
Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 15

"Слуга народа" Николай Тищенко пишет о планах заниматься законом об игорном бизнесе, а после читает сообщение с Telegram-канала "Голда Меїр" о назначении и.о. председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 16

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и ее соратник по партии Сергей Соболев

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 17

"Слуга народа" Андрей Задорожный решил воздержаться

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 18

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 19

Нардеп от "СН Александр Куницкий что-то сообщает коллеге Вадиму Струневичу

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 20
Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 21

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин просматривает переписку об адвокате семей Небесной Сотни Евгении Закревской

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 22

Леся Забуранна ("Слуга народа") и Иван Крулько ("Батькивщина")

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 23

"Слуга народа" Юлия Гришина задумалась

Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для слуги народа Торохтия 24

У трибуны нардеп от "ЕС" Нина Южанина

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