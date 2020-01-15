Тищенко и закон об игорном бизнесе, рукопожатие Дубинского с Новинским и недвижимость на $2,3 млн для "слуги народа" Торохтия. ФОТОрепортаж

Фототчет о работе Верховной Рады за 15 января от корреспондента Цензор.НЕТ.
Глава фракции "СН" Давид Арахамия в президиуме Рады
Диалог "слуг народа"
Нардеп от "СН" Богдан Торохтий обсуждает с риэлтером Андреем Цыпарским покупку объекта в Кропивницком на сумму от 2,3 млн долларов
Вице-спикер Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, глава регламентного комитета ВР Сергей Кальченко и спикер Дмитрий Разумков беседуют
Внефракционные нардепы Вадим Новинский и Андрей Иванчук
Нардеп из группы "За майбутнє" Виктор Балога и внефракционный Андрей Деркач
Иван Кириленко из "Батькивщини" общается с дамами
Нардепы от "СН" Юлия Яцик и Андрей Жупанин
"Слуга народа" Дубинский приветствует внефракционного нардепа Вадима Новинского
"Слуга народа" Юрий Мысягин (слева) общается с коллегами по фракции
Сергей Власенко из "Батькивщины" занят работой
Дмитрий Лубинец из группы "За майбутнє" держит за руку главу фракции "СН" Давид Арахамия
"Слуги народа" Никита Потураев, Евгения Кравчук и Богдан Яременко
"Слуга народа" Николай Тищенко пишет о планах заниматься законом об игорном бизнесе, а после читает сообщение с Telegram-канала "Голда Меїр" о назначении и.о. председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и ее соратник по партии Сергей Соболев
"Слуга народа" Андрей Задорожный решил воздержаться
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский
Нардеп от "СН Александр Куницкий что-то сообщает коллеге Вадиму Струневичу
Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин просматривает переписку об адвокате семей Небесной Сотни Евгении Закревской
Леся Забуранна ("Слуга народа") и Иван Крулько ("Батькивщина")
"Слуга народа" Юлия Гришина задумалась
У трибуны нардеп от "ЕС" Нина Южанина