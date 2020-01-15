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15.01.20 17:01

Взятка в $5 тыс. за присвоение недвижимости: ГБР задержало чиновника Госкосмоса. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБр задержали начальника оздоровительно-профилактического центра "Мрия" Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины во время получения им неправомерной выгоды в сумме $3 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, начальник Центра требовал от предпринимателя $5 тыс. за заключение договора аренды 9 летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками указанного Центра.

Следователи ГБР задержали чиновника при получении первой части неправомерной выгоды в сумме $3 тыс.

Проводятся обыски служебного кабинета должностного лица и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и присвоение военного имущества (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

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Взятка в $5 тыс. за присвоение недвижимости: ГБР задержало чиновника Госкосмоса 01
Взятка в $5 тыс. за присвоение недвижимости: ГБР задержало чиновника Госкосмоса 02
Взятка в $5 тыс. за присвоение недвижимости: ГБР задержало чиновника Госкосмоса 03
Взятка в $5 тыс. за присвоение недвижимости: ГБР задержало чиновника Госкосмоса 04

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