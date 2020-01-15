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15.01.20 17:28

Полиция за минувшие сутки пресекла работу семи подпольных объектов игорного бизнеса. ФОТОрепортаж

В течение 14 января мобильные группы пресекли деятельность двух залов с игровыми автоматами, четырех интерактивных клубов и одной букмекерской конторы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Два интерактивных клуба и один зал с игровыми автоматами находились в Днепре, одна букмекерская контора - в Луцке. Подпольный зал, находившийся в Василькове Киевской области, был разделен на две зоны: игровые автоматы старого образца и интерактивная зона

Еще по одному интерактивном клубу обнаружили в Нежине на Черниговщине и в Киеве. Кроме того, полицейские Ривненской области провели санкционированные обыски у организатора подпольного игорного бизнеса", - отмечают в полиции.

Полиция за минувшие сутки пресекла работу семи подпольных объектов игорного бизнеса 01
Полиция за минувшие сутки пресекла работу семи подпольных объектов игорного бизнеса 02
Полиция за минувшие сутки пресекла работу семи подпольных объектов игорного бизнеса 03
Полиция за минувшие сутки пресекла работу семи подпольных объектов игорного бизнеса 04

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Сообщается, что по результатам проведенных мероприятий полицейские изъяли 73 единицы игрового оборудования: 31 игровой автомат и 42 компьютера. Общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет около 2 миллионов гривен.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

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