Полиция за минувшие сутки пресекла работу семи подпольных объектов игорного бизнеса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Два интерактивных клуба и один зал с игровыми автоматами находились в Днепре, одна букмекерская контора - в Луцке. Подпольный зал, находившийся в Василькове Киевской области, был разделен на две зоны: игровые автоматы старого образца и интерактивная зона

Еще по одному интерактивном клубу обнаружили в Нежине на Черниговщине и в Киеве. Кроме того, полицейские Ривненской области провели санкционированные обыски у организатора подпольного игорного бизнеса", - отмечают в полиции.









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Сообщается, что по результатам проведенных мероприятий полицейские изъяли 73 единицы игрового оборудования: 31 игровой автомат и 42 компьютера. Общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет около 2 миллионов гривен.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.