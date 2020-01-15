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15.01.20 18:11

Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства. ФОТОрепортаж

Члены ОПГ вербовали "граждан, находящихся в уязвимом состоянии", заставляли из делать ремонты, копать колодцы и перекрывать крыши. Пострадавшим не платили, а при малейшей попытке оказать сопротивление - били.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

"Участники организованной группы вербовали граждан, находящихся в уязвимом состоянии, для осуществления тяжелых физических работ на территории разных районов Житомирской и Киевской областей. В частности речь идет об утеплении фасада, наружных и внутренних ремонтных работ, рытье траншей под строительство, колодцев, перекрытия крыши", - сказано в сообщении.

Полицейские освободили из трудового рабства 6 человек. У членов преступной группировки нашли оружие и гранаты.

"С пострадавшими проводятся первоочередные следственные действия. Определяются их потребности для оказания квалифицированной медицинской и психологической помощи", - сказано в сообщении.

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Тем, кто удерживал их в рабстве, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос об открытии дела за незаконное обращение с оружием.

Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 01
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 02
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 03
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 04
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 05
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 06
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 07
Били, заставляли работать и не платили: на Житомирщине 6 человек освободили из трудового рабства 08

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