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15.01.20 21:30

В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений. ФОТОрепортаж

В районе отвода тяжелого вооружения оперативно-тактической группировки "Восток" операции Объединенных сил прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 01

После получения соответствующего сигнала в штабах подразделений приступили к планированию действий с учетом изменений обстановки.

В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 02
В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 03

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Танковое подразделение совершило марш к точке, где враг может вероятно прорвать оборону, и развернулось на определенном огневом рубеже. Уже на месте экипажи танков совершили маскировку техники с последующим выполнением определенного командованием тактического маневрирования.

В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 04
В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 05

В то же время задачей противотанкового резерва было под прикрытием утреннего темноты занять выгодный рубеж и выявить и условно уничтожить танки противника управляемыми ракетами. В частности, были проверены действия по выдвижению на позиции, подготовке к применению и уничтожения вражеских целей с применением противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П".

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В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 06
В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений 07

"Внезапная проверка боевой готовности показала, что подразделения обучены, подготовлены и способны выполнить в случае прорыва вооруженными формированиями РФ нашей обороны боевую задачу по уничтожению противника", - отметили в штабе командования ОТГ "Восток".

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