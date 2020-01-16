Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
16.01.20 01:27

Установлено участие российского десантного корабля "Орск" в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Установлено участие большого десантного корабля (БДК) "Орск" в агрессии против Украины.

Международное волонтерское сообщество InformNapalm собрало информацию об участии БДК "Орск" (бортовой номер 148), входящего в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ (197 БрДК, в/ч 72136), в спецоперации захвата Крыма, информирует Цензор.НЕТ.

"В перечне кораблей Российской Федерации, принимавших участие в агрессии против Украины в 2014 году, ранее обнародованном военной прокуратурой Украины, это судно пока не было указано", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море. ВИДЕО

В ходе изучения профилей соцсетей российских военных был обнаружен моряк БДК "Орск", награжденный медалью МО РФ "За возвращение Крыма". Изучение круга его общения вывело на его сослуживцев.

Зяблицев Вячеслав Юрьевич, 15.02.1995 г. р., г. Куйбышев Новосибирской области РФ.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 01

Служил на БДК "Орск", о чем свидетельствует подпись к фотографии корабля: "Мой корабль "Орск".

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 02

Опубликовал также фотографию медали и наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма с подписью командира 197-й БрДК капитана 1 ранга А. Комарова.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 03

Елисеев Александр Андреевич, 23.02.1993 г. р., хутор Крымский, Усть-Донецкий район, Ростовская область РФ. Сейчас живет в г. Шахты Ростовской области. Занимается нанесением татуировок по собственным эскизам. Служил на БДК "Орск".

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 04

В профиле соцсети "Одноклассники" 23 февраля 2014 года написал статус о введении в 197-й БрДК кода 145, что означает полную боевую готовность.

Также читайте: Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского

Опубликовал фото медали и наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма. Подписал фото: "Первая государственная награда".

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 05

Лихоносов Иван Константинович, 09.03.1993 г. р., г. Новочеркасск Ростовской области РФ.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 06

Награжден медалью за участие в агрессии против Украины.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 07

Справцев Дмитрий Викторович, 06.02.1991 г. р., г. Злынка, Злынковский р-н, Брянская область РФ. Служил на БДК "Орск".

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 08

Награжден медалью за оккупацию Крыма.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 09

На фото слева Дмитрий Справцев, справа Мнацакан Рогонян, в обоих медали МО РФ "За возвращение Крыма".

Читайте также: Выступление Хакамады, предлагавшей выкупить Крым у Украины, на бизнес-форуме в Киеве отменили, - организаторы

Рогонян Мнацакан, 07.08.1994 г. р., г. Туапсе, Краснодарский край РФ. В фотоальбоме Рогоняна нет доказательств участия в спецоперации захвата Крыма. Но он идентифицирован на групповых фотографиях, сделанных на корабле, в альбомах других фигурантов этого расследования.

Сергей Гимбицкий, 23.12.1993 г. р., г. Георгиевск Ставропольского края РФ.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 10

Награжден медалью за оккупацию Крыма. Опубликовал групповое фото моряков БДК "Орск" с наградами. Он на фото стоит второй слева.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 11

Юрьев Константин, вероятная дата рождения - 19.10.1989 г., родом из г. Ростов-на-Дону, РФ. Служил на БДК "Орск".

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 12

Награжден медалью за оккупацию Крыма.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 13

Миненок Алексей, 08.12.1990 г. р., г. Волгодонск, Ростовская область РФ.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 14

Служил на БДК "Орск". Награжден медалью МО РФ за участие в спецоперации захвата Крыма.

Установлено участие российского десантного корабля Орск в оккупации Крыма, - InformNapalm 15

Читайте: Пока Россия ведет войну на Донбассе и оккупирует Крым санкции США будут продолжаться, - Тейлор

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100