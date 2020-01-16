Пьяный полицейский с друзьями избили мужчину и разбили его авто на Кировоградщине, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.

Происшествие произошло вчера, 14 января в г. Александрия.

Инспектор роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции во внеслужебное время с друзьями в центре города вступил конфликтную ситуацию с местным жителем.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения патрульный вместе с группой лиц безосновательно из хулиганских побуждений нанесли мужчине телесные повреждения и повредили автомобиль потерпевшего.

Полицейского и еще одного мужчину задержали. Готовится сообщение о подозрении. Предварительная правовая квалификация ч. 4 ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. В уголовном производстве проводятся неотложные следственно-процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное выяснение всех обстоятельств происшествия.

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