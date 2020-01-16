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16.01.20 11:46

Подполковник Нацполиции в Киеве наладил сбор "дани" с торговца незаконным алкоголем, - прокуратура. ФОТО

Оперуполномоченный отдела криминальной полиции Деснянского УП ГУНП в г. Киеве задержан за вымогательство денег с местного предпринимателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

По версии следствия, 40-летний подполковник требовал у предпринимателя ежемесячный платеж за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности и не привлечение его к административной ответственности за продажу алкогольных напитков без лицензии.

Оперуполномоченный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередного транша в сумме 11 тыс. грн.

Ранее в ходе проведения следственных действий задокументирован факт получения полицейским 7 тыс. грн. неправомерной выгоды.


Подполковник Нацполиции в Киеве наладил сбор дани с торговца незаконным алкоголем, - прокуратура 01Подполковник Нацполиции в Киеве наладил сбор дани с торговца незаконным алкоголем, - прокуратура 02

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Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.

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