Подполковник Нацполиции в Киеве наладил сбор "дани" с торговца незаконным алкоголем, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

По версии следствия, 40-летний подполковник требовал у предпринимателя ежемесячный платеж за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности и не привлечение его к административной ответственности за продажу алкогольных напитков без лицензии.



Оперуполномоченный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередного транша в сумме 11 тыс. грн.



Ранее в ходе проведения следственных действий задокументирован факт получения полицейским 7 тыс. грн. неправомерной выгоды.





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Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.