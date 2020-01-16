Врач семейной практики с сообщниками организовал сбыт наркосодержащих препаратов на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что медработник г. Белая Церковь незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного потребления, с целью дальнейшего их получения в аптечных учреждениях. Далее злоумышленники занимались их продажей наркозависимым лицам.

Полицейские провели 4 оперативные закупки и провели 6 санкционированных обысков, где изъяли наркотические средства, банковские карточки, с помощью которых осуществляли финансовые операции, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Двух злоумышленников задержали.

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По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств) и по ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования следователи тщательно будут изучать "врачебную помощь" одного из подозреваемых.

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