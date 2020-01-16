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16.01.20 11:59

Врач семейной практики с сообщниками организовал сбыт наркосодержащих препаратов на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили четырех злоумышленников которые занимались сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств: метадон, соннат и др. Среди них был врач семейной практики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что медработник г. Белая Церковь незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного потребления, с целью дальнейшего их получения в аптечных учреждениях. Далее злоумышленники занимались их продажей наркозависимым лицам.

Полицейские провели 4 оперативные закупки и провели 6 санкционированных обысков, где изъяли наркотические средства, банковские карточки, с помощью которых осуществляли финансовые операции, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Двух злоумышленников задержали.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств) и по ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования следователи тщательно будут изучать "врачебную помощь" одного из подозреваемых.

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Врач семейной практики с сообщниками организовал сбыт наркосодержащих препаратов на Киевщине, - Нацполиция 01
Врач семейной практики с сообщниками организовал сбыт наркосодержащих препаратов на Киевщине, - Нацполиция 02
Врач семейной практики с сообщниками организовал сбыт наркосодержащих препаратов на Киевщине, - Нацполиция 03

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