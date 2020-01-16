В память о погибших в ДАПе воинах обещаю стоять в Раде до конца, - "киборг" Костенко (Гром). ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке сегодня в День памяти "киборгов".

"5 лет назад. Тогда я не знал, что этот день станет днем защитников ДАП. Лишь знал, что надо сражаться с врагом. И что за нами Украина.

Еще я не знал, что буду бороться за Украину в Раде. И обещаю, что в память о воинах, которые там остались, буду и здесь стоять до конца. Слава Украине", - написал Костенко и опубликовал фото, сделанные в Донецком аэропорту.





Историю участия Романа Костенко в войне против российских оккупантов на Донбассе читайе здесь.

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Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.

За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских воинов, ранены более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые - посмертно.