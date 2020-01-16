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16.01.20 12:37

Зеленский встретился со "Слугами народа": обсудили законопроект о децентрализации и направили его на доработку. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа", которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде. На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы - создание в Украине системы способных местных громад. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", - говорится в сообщении.

Зеленский и нардепы выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

По результатам встречи Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

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Зеленский встретился со Слугами народа: обсудили законопроект о децентрализации и направили его на доработку 01
Зеленский встретился со Слугами народа: обсудили законопроект о децентрализации и направили его на доработку 02

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