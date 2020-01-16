"Не дать ли п#зды" премьеру? ФОТОжаберы проиллюстрировали "записи Гончарука"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - возможный разговор Гончарука слили в интернет. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третья часть "записей Гончарука": "Зеленскому надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году не будет дороже". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как Гончарук и Смолий придумывали для Зеленского оправдания о завышенном курсе гривни и потерях экспортеров, и почему это стало скандалом

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Записи Гончарука": последствия

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия: Большая опасность, если кто-то записывал в кабинете премьера. Там обсуждаются вопросы нацбезопасности

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