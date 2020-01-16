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16.01.20 18:22

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: "Репину вернул. Но это неадекват", - работа ВР 16 января. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 января, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

С самого утра Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации азартных игр.

Затем парламентарии приняли закон о среднем образовании.

Далее нардепы приняли законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1209-1) и приступили к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1210.).

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 01

Пленарное заседание Верховной Рады 16 января.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 02

Николай Сольский (СН), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Вадим Ивченко ("Батькивщина") беседуют со спикером Дмитрием Разумковым.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 03

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук и спикер Дмитрий Разумков.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 04

Побеседовать со спикером пришел Михаил Радуцкий (СН).

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 05

Владимир Арьев (ЕС) здоровается с Петром Порошенко (ЕС). К ним направляется сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов.


Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 06

Сергей Бабак обнимается с министром образования Анной Новосад.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 07

Александр Кабанов (СН) читает сообщения в группе "SLUGA SPEAKERS NEW".

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 08

"Бабак в метро?))), Денис не смеши)))", - пишут в группе.

"Сусіди читають і іржуть", - добавляют в группе.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 09

"Слуги народа" фотографируются с министром образования в честь принятия закона о среднем образовании.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 10

Бабак и Стефанчук.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 11

Глава фракции СН Давид Арахамия (стоит спиной) беседует с Александром Дубинским (СН, справа) и Александром Ковалевым ("Довира", по центру с бородой).

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 12

Совещание "слуг народа".

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 13

Александра Устинова ("Голос") и Олег Макаров ("Голос").

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 14

Глава фракции СН Давид Арахамия беседует с нардепами из "Довиры" Андреем Иванчуком и Олегом Кулиничем.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 15

Давид Арахамия, Александр Дубинский и Максим Бужанский (все СН).

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 16

Рассказ Святослава Вакарчука (Голос") насмешил Андрея Осадчука ("Голос").

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 17

Ярослав Железняк ("Голос") показывает что-то на смартфоне Святославу Вакарчуку.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 18

Нина Южанина (ЕС) выступает с трибуны Рады.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 19

Даниил Гетманцев (СН) и Сергей Бабак (СН).

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 20

Николай Тищенко (СН) с коллегой.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 21

Нардепы поздравляют Дубинского с принятием его версии законопроекта о легализации азартных игр.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 22

К поздравлениям Дубинскому присоединился Олесь Довгий (внефракционный).


Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 23

Тем временем, Николай Тищенко (СН) решил проверить сообщения в группе "ГРУПИ СН":

"Всі є", - пишет абонент Евгения Кравчук Слуга Народа.

"Репину вернул. С трудом на игорку. Но это неадекват. Зашли в конфликт и тупик. 1210 может не прийти. Сидит на конференции в НАЦБанке в парковом. Красов по семейным", - пишут в группе.

Отметим, Элла Репина нардеп от СН, Алексей Красов также нардеп от СН. Также напомним, что сегодня Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации азартных игр, а потом приступила к рассмотрению законопроекта №1210.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 24

Стефанчук и Тищенко.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 25

Вадим Новинский (внефракционный) и Дмитрий Лубинец ("За будущее").

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 26

Андрей Задорожный (СН) решил проверить свои сообщения.


Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 27

"Сижу и лишь вздыхаю от бессилиия", - пишет ему абонент Володя Лаевский.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 28

Гетманцев за трибуной ВР.

Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 29

Тищенко и Гетманцев.


Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 30

Тарас Тарасенко (СН) проверяет своб переписку


Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: Репину вернул. Но это неадекват, - работа ВР 16 января 31

"Сказали будет спецпроверка. Я опять с трибуны выступал!!!", - пишет Тарасенко абоненту Анчик.

При этом ранее он уже писал о том, что его "уже пригласили на встречу" в связи с его выступлением с трибуны.

Фото: Цензор.НЕТ

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