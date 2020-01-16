Объятия Бабака и Новосад, поздравления Дубинскому и сообщение в чате СН: "Репину вернул. Но это неадекват", - работа ВР 16 января. ФОТОрепортаж

С самого утра Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации азартных игр.
Затем парламентарии приняли закон о среднем образовании.
Далее нардепы приняли законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1209-1) и приступили к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1210.).
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 16 января.
Николай Сольский (СН), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Вадим Ивченко ("Батькивщина") беседуют со спикером Дмитрием Разумковым.
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук и спикер Дмитрий Разумков.
Побеседовать со спикером пришел Михаил Радуцкий (СН).
Владимир Арьев (ЕС) здоровается с Петром Порошенко (ЕС). К ним направляется сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов.
Сергей Бабак обнимается с министром образования Анной Новосад.
Александр Кабанов (СН) читает сообщения в группе "SLUGA SPEAKERS NEW".
"Бабак в метро?))), Денис не смеши)))", - пишут в группе.
"Сусіди читають і іржуть", - добавляют в группе.
"Слуги народа" фотографируются с министром образования в честь принятия закона о среднем образовании.
Бабак и Стефанчук.
Глава фракции СН Давид Арахамия (стоит спиной) беседует с Александром Дубинским (СН, справа) и Александром Ковалевым ("Довира", по центру с бородой).
Совещание "слуг народа".
Александра Устинова ("Голос") и Олег Макаров ("Голос").
Глава фракции СН Давид Арахамия беседует с нардепами из "Довиры" Андреем Иванчуком и Олегом Кулиничем.
Давид Арахамия, Александр Дубинский и Максим Бужанский (все СН).
Рассказ Святослава Вакарчука (Голос") насмешил Андрея Осадчука ("Голос").
Ярослав Железняк ("Голос") показывает что-то на смартфоне Святославу Вакарчуку.
Нина Южанина (ЕС) выступает с трибуны Рады.
Даниил Гетманцев (СН) и Сергей Бабак (СН).
Николай Тищенко (СН) с коллегой.
Нардепы поздравляют Дубинского с принятием его версии законопроекта о легализации азартных игр.
К поздравлениям Дубинскому присоединился Олесь Довгий (внефракционный).
Тем временем, Николай Тищенко (СН) решил проверить сообщения в группе "ГРУПИ СН":
"Всі є", - пишет абонент Евгения Кравчук Слуга Народа.
"Репину вернул. С трудом на игорку. Но это неадекват. Зашли в конфликт и тупик. 1210 может не прийти. Сидит на конференции в НАЦБанке в парковом. Красов по семейным", - пишут в группе.
Отметим, Элла Репина нардеп от СН, Алексей Красов также нардеп от СН. Также напомним, что сегодня Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации азартных игр, а потом приступила к рассмотрению законопроекта №1210.
Стефанчук и Тищенко.
Вадим Новинский (внефракционный) и Дмитрий Лубинец ("За будущее").
Андрей Задорожный (СН) решил проверить свои сообщения.
"Сижу и лишь вздыхаю от бессилиия", - пишет ему абонент Володя Лаевский.
Гетманцев за трибуной ВР.
Тищенко и Гетманцев.
Тарас Тарасенко (СН) проверяет своб переписку
"Сказали будет спецпроверка. Я опять с трибуны выступал!!!", - пишет Тарасенко абоненту Анчик.
При этом ранее он уже писал о том, что его "уже пригласили на встречу" в связи с его выступлением с трибуны.
Фото: Цензор.НЕТ