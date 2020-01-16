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16.01.20 16:37

Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева под процессуальным руководством прокуратуры города остановили незаконную массовую реализацию сигарет.

Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2020" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, хранящих в складском помещении на территории города Киева с целью сбыта табачные изделия иностранного производства, не маркированные марками акцизного налога и ввезённые на территорию Украины вне таможенного контроля.

Продавали сигареты через специализированные сайты в сети Интернет.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 189 тыс. 368 пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога, общей ориентировочной стоимостью почти 9,5 млн. гривен. Продолжается следствие.ъ

Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 01
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 02
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 03
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 04
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 05
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 06
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 07
Налоговая милиция остановила незаконный массовый сбыт табачных изделий в Киеве. Изъято товара почти на 9,5 млн грн 08

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