В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными воинами, нужна донорская кровь и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова.

"В Киев прилетел новый борт с тяжело ранеными из Харькова, 5 скорых неслись по шоссе из Борисполя с ранеными бойцами, всех сразу в реанимацию. За сутки на фронте двое раненых и двое убитых, очень много обстрелов и снайперов, война продолжается!" - говорится в сообщении.

Волонтер просит помочь СМИ и всех граждан.

"За неделю после последнего борта, мною оплачена химия для онкобольного воина( 37 тыс.), оплачены анализы в частной лаборатории( 1200 и 6 тыс.), оплачены лекарства( 6500), смотрите чеки. Я так же заказала тактический медрюкзак для фронта, выкупаю в понедельник( 7800) и нужно оплатить турникеты( 400 грн каждый) Это информация для тех, кто помогает деньгами", - рассказала волонтер.

Также требуется донорская кровь. Центр крови на территории госпиталя, понедельник-четверг с 9-12, с паспортом. Адрес госпиталя Госпитальная 18, метро Печерская.

"Мы так же помогаем воинам и передовой, продуктами, вещами и лекарствами. Дексалгин и кетанов в ампулах нужны всегда!" - подчеркнула волонтер.

Карты для помощи

4627 0551 5012 8394 "ПриватБанк",

5358 3853 2000 2464 "Монобанк".

Юсупова Наталья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В киевский госпиталь прибыл борт с ранеными, нужны лекарства и донорская кровь, - волонтеры





















