Механизм переправки нелегальных мигрантов из Центральной Азии через Россию в Украину блокировали на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Противоправную схему организовали трое жителей Троицкого района Луганской области и несколько россиян. Сообщники из России подыскивали "клиентов" - выходцев из одной из стран Центральной Азии с повышенной террористической угрозой.

В Украину нелегалы попадали через Луганскую область минуя пункты пропуска, где их встречали злоумышленники и сопровождали до конечного пункта назначения. Стоимость незаконных услуг составляла $400 с каждого "туриста": половину суммы они платили в России, остальную часть - по прибытии в Украину.

Сейчас двух участников нелегальной схемы и четырех мигрантов правоохранители задержали во время очередной попытки пересечения государственной границы.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

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