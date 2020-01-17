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17.01.20 10:29

Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке, - Разумков. ВИДЕО+ФОТО

Кабинет министров не прибыл в Верховную Раду на Час вопросов к правительству в связи с консультациями относительно заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на открытии утреннего заседания Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вы все знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к президенту Украины и сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового Часа вопросов к правительству не будет ", - сказал председатель парламента Дмитрий Разумков.

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Разумков отметил, что будет министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он будет отвечать на вопросы, озвученные во время Согласительного совета.

Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке, - Разумков 01
Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке, - Разумков 02

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

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