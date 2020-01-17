Рукопожатия "слуг народа" с Гончаруком, распальцовка Мельника и закрытие сессии, - день работы ВР 17 января. ФОТОрепортаж

После открытия заседания спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что Часа вопросов к правительству в Раде сегодня не будет: Кабмин на консультациях по заявлению Гончарука об отставке.

На вопросы нардепов отвечал глава МИД Вадим Пристайко. Он сообщил, что главы МИД 5 стран создали группу для контроля над расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране, а также, что Украина хочет публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины в крушении самолета МАУ.

Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - заявил парламентариям Пристайко.

Далее Александр Санченко (СН) принес присягу нардепа, в Раде он заменит ушедшую в ГБР Венедиктову.

Тем временем, нардепы от СН активно переписывались об отставке Гончарука: "Арахамия нас заверил, что президент его помилует".

"Мы за тебя" - "Вопрос, кто мы" - "70-80%. Работаем дальше", - переписывались Гончарук и Третьякова.

"Они будут работать, но недолго", - прогнозировал нардеп от СН Галайчук относительно отставки Кабмина Гончарука.

Тем временем, Гончарук и члены Кабмина прибыли в Раду. Кабмин продолжит работу в штатном режиме до решения президента, -заявил премьер.

Вместе с тем, Рада назначила главой Комитета по внешней политике Мережко вместо Яременко.

Также Рада обратилась к президенту и парламенту Италии с призывом обеспечить объективность рассмотрения дела Маркива и отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований и ликвидации налоговой милиции.

В итоге, Разумков закрыл вторую сессию Рады, следующая откроется 4 февраля.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 17 января.

Пустующая правительственная ложа.

"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - пишет нардеп от СН Анатолий Драбовский.

"Мы ЗА тебя", - пишет Алексею Гончаруку глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН).

Премьер-министр Алексей Гончарук прибыл в Раду и здоровается с нардепами, в частности с Андреем Мотовиловцем (СН).

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов беседует с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком и спикером Дмитрием Разумковым. Андрей Мотовиловец (СН, слева) также слушает его рассказ.

Тем временем, к Гончаруку устремились нардепы, чтобы лично с ним поздороваться.

С членами Кабмина пришел поздороваться и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Очередь нардепов выстроилась к главе Минюста Денису Малюське.

Сергей Бабак (СН) здоровается с Гончаруком.

Подбадривающие жесты Гончарука.

Поток желающих пожать руку Гончаруку не иссякает.

Александр Скичко (СН) беседует с Гончаруком.

Глава МИД Вадим Пристайко отвечает на вопросы нардепов.

Гончарук обратился к парламенту.

Парламентарии внимательно слушают выступление Гончарука.





Замглавы МВД Антон Геращенко.

Вадим Галайчук (СН) решил проверить свои сообщения.

Александр Кабанов читает новости в Телеграме.

Глава фракции СН Давид Арахамия (слева) и его первый заместитель Александр Корниенко (справа).

Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко пришла в президиум ВР.

Геращенко на что-то указывает Разумкову и Стефанчуку.

Лишившийся поста главы Комитета ВР по внешней политике Богдан Яременко.

Александр Мережко (СН) новый глава Комитета ВР по внешней политике.

Когда в Раде начали рассматривать вопрос относительно воров в законе Павел Мельник (СН) решил продемонстрировать свою распальцовку.





Денис Монастырский (СН, слева с документами) и Николай Тищенко (СН, стоит спиной).

Николай Тищенко с коллегой.

Денис Монастырский (СН, крайний слева), Сергей Шахов ("Довира", второй слева), Дмитрий Разумков (третий слева), Ярослав Железняк ("Голос", четвертый слева) и Руслан Стефанчук (крайний справа).

Мережко, Стефанчук, Разумков и Арахамия.

Закрытие сессии Верховной Рады.

Ложа журналистов в ВР.

Парламентарии стоя слушают исполнение Гимна Украины.

Фото: Цензор.НЕТ