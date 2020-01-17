ГБР задержало в Харькове прокурора при получении $3,5 тыс. за смягчение позиции в суде. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, прокурор требовал от гражданина взятку в сумме $10 000 за свою позицию в судебных прениях при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

В дальнейшем взяточник уменьшил сумму до $3 500.

При получении "вознаграждения" прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.