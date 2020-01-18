Полиция в Киеве пресекла работу нелегального "детсада", где в антисанитарии удерживали 11 детей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Подпольный детский сад открыли в частном доме на улице Достоевского Подольского района.

Полицейские обратили внимание на дом после анонимного звонка. На улице обнаружили 11 детей и мужчину. Увидев полицейских, он сразу завел детей в дом и от общения отказался.

В доме полицейские обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к детям.

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"Пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность - несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие нормам питания", - пояснил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

После обыска в так называемом детском саду детей передали родителям.