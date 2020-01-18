Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
18.01.20 09:30

Полиция в Киеве пресекла работу нелегального "детсада", где в антисанитарии удерживали 11 детей. ФОТОрепортаж

В Киеве функционировал частный детский сад, где в ненадлежащих условиях пребывали 11 дошкольников.

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Подпольный детский сад открыли в частном доме на улице Достоевского Подольского района.

Полицейские обратили внимание на дом после анонимного звонка. На улице обнаружили 11 детей и мужчину. Увидев полицейских, он сразу завел детей в дом и от общения отказался.

В доме полицейские обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к детям.

Читайте также: 10-летняя девочка на Одесчине впала в алкогольную кому из-за выпитой водки, - Нацполиция

Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 01
Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 02
Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 03
Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 04
Полиция в Киеве пресекла работу нелегального детсада, где в антисанитарии удерживали 11 детей 05

"Пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность - несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие нормам питания", - пояснил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

После обыска в так называемом детском саду детей передали родителям.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100