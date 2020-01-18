Восемь подпольных игорных залов прекратили работу за минувшие сутки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игрового оборудования, в том числе 105 единиц компьютерного оборудования, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, достигает 400 000 гривен.

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В полиции отметили, что информацию о деятельности одного из игорных заведений, работа которого было прекращена на территории Киевской области, сообщили граждане на правительственную "горячую" линию.