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18.01.20 14:06

Восемь подпольных игорных залов прекратили работу за минувшие сутки, - Нацполиция. ФОТО

За минувшие сутки полицейские закрыли восемь подпольных интерактивных клубов: по одному в Полтавской, Запорожской, Закарпатской и Харьковской областях, а также по два в г. Днепр и Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игрового оборудования, в том числе 105 единиц компьютерного оборудования, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, достигает 400 000 гривен.

Восемь подпольных игорных залов прекратили работу за минувшие сутки, - Нацполиция 01

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В полиции отметили, что информацию о деятельности одного из игорных заведений, работа которого было прекращена на территории Киевской области, сообщили граждане на правительственную "горячую" линию.

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