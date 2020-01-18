Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 72-й ОМБр Игорем Химичуком пройдет на Житомирщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, начнется мероприятие 20 января в 11:00 по адресу: Чуднов, ул. Героев АТО, 35.

Игорь Игоревич Химичук родился 7 июня 1990 года. Служил старшим солдатом, водителем отделения обеспечения 72-й отдельной механизированной бригады (был командирован в зону ООС с должности водителя отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области). Погиб 16 января около 14:00 в районе поселка Новозвановка Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

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У него остались мать, две сестры, жена и маленький сын.

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