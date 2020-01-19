"Он же выпивший, разве так можно?" - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует паблик PITBULL KIEV, активисты которого якобы заметили, как водитель выпившим садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и поехали за автомобилем.

Активисты утверждают, что манера езды у автомобиля была неадекватной, а скорость местами превышала 100 километров в час (в спальном районе) и создавала аварийные ситуации.

Когда водитель заметил, что за ним едет другая машина, он остановился и вышел разобраться. Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы. После того, как он несколько раз попытался "уйти домой", патрульные решили его задержать.

При задержании присутствовала жена Ершова, которая пыталась помешать его задержанию и просила не снимать процесс на камеру.

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Александр Ершов, заместитель начальника Департамента ГАИ, был фактическим руководителем автоинспекции один месяц в 2015 году.



Ершова уволили после того, как у него нашли незадекларированный трехэтажный особняк в Киеве. Кроме того, тогда же стало известно, что гаишник подарил дочке на совершеннолетие незадекларированный Range Rover.





