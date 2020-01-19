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19.01.20 08:52

"Он же выпивший, разве так можно?" - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует паблик PITBULL KIEV, активисты которого якобы заметили, как водитель выпившим садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и поехали за автомобилем.

Активисты утверждают, что манера езды у автомобиля была неадекватной, а скорость местами превышала 100 километров в час (в спальном районе) и создавала аварийные ситуации.

Когда водитель заметил, что за ним едет другая машина, он остановился и вышел разобраться. Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы. После того, как он несколько раз попытался "уйти домой", патрульные решили его задержать.

При задержании присутствовала жена Ершова, которая пыталась помешать его задержанию и просила не снимать процесс на камеру.

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Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 01
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 02
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 03
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 04

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Александр Ершов, заместитель начальника Департамента ГАИ, был фактическим руководителем автоинспекции один месяц в 2015 году.

Ершова уволили после того, как у него нашли незадекларированный трехэтажный особняк в Киеве. Кроме того, тогда же стало известно, что гаишник подарил дочке на совершеннолетие незадекларированный Range Rover.

Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 05
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 06
Он же выпивший, разве так можно? - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду 07

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